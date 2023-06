Erfurt - In Thüringen haben in diesem Jahr bislang mehr Menschen ein Gewerbe an- und abgemeldet als noch vor einem Jahr. Von Januar bis April 2023 gab es 4310 Gewerbeanmeldungen, teilte das Thüringer Landesamt für Statistik am Mittwoch mit. Das waren 451 Anmeldungen mehr im Vergleich zum Vorjahr. Die Abmeldungen wuchsen um 351 auf 4097 Anträge. Auf 100 Anmeldungen kamen damit laut Statistikamt 95 Abmeldungen. Im vergangenen Jahr waren es noch 97 Abmeldungen.

Vier von fünf Gewerbeanmeldungen waren demnach gewerbliche Neugründungen - darunter größtenteils Kleinunternehmen und Nebenerwerbsbetriebe. Nur etwa jede fünfte Neugründung war eine sogenannte Betriebsgründung mit größerer wirtschaftlicher Substanz. Dazu zählen Kapitalgesellschaften, Personengesellschaften und Betriebe mit Beschäftigten. Der Hauptgrund für Gewerbeabmeldungen war laut Statistikamt die vollständige Aufgabe des Gewerbes.

Die meisten An- und Abmeldungen gab es den Angaben zufolge im Bereich Handel, Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen. Sie machten jeweils etwa ein Viertel aller gestellten Anträge aus.