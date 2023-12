Halle - Die Zahl der gemeldeten Influenza-Fälle hat in Sachsen-Anhalt weiter deutlich zugenommen. In der vergangenen Woche wurden landesweit 108 Erkrankungen erfasst, davon 44 in Magdeburg und 20 im benachbarten Salzlandkreis, wie das Landesamt für Verbraucherschutz in seinem jüngsten Wochenbericht mitteilte. In der Vorwoche waren es 52, in der Vorvorwoche 39 Fälle gewesen. Die Covid-19-Welle habe in der vergangenen Woche stagniert, hieß es weiter. Es seien 1955 Fälle erfasst worden. Die Erkrankten seien zwischen 0 und 102 Jahren alt gewesen, 145 wurden im Krankenhaus behandelt. 14 Sterbefälle wurden erfasst.