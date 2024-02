Mehr Insolvenzen in Thüringen

Erfurt - Die Zahl der Insolvenzen ist im vergangenen Jahr in Thüringen gestiegen. Die Amtsgerichte entschieden über 2273 Insolvenzverfahren, teilte das Landesamt für Statistik am Mittwoch mit. Das sei ein Anstieg von 2,5 Prozent gegenüber dem Jahr 2022. Von den eingereichten Insolvenzanträgen wurden 2102 Verfahren eröffnet - also 92,5 Prozent. Verbraucherinsolvenzen machten den Großteil aller Insolvenzverfahren aus.

Deutlich stieg auch die Zahl der Unternehmensinsolvenzen. Der Statistik zufolge wurden im vergangenen Jahr 252 solche Verfahren eröffnet, was einen Anstieg von 8,2 Prozent gegenüber 2022 bedeutet. Allerdings lag die Zahl noch deutlich unter dem Niveau der Jahre 2016, 2017 und 2018.

Der Schwerpunkt lag im vergangenen Jahr mit 41 Verfahren im Baugewerbe, gefolgt von der Branche „Handel sowie Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen“ mit 37 Verfahren.