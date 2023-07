Berlin/Potsdam - Die Zahl der neu zugelassenen Autos ist in Berlin deutlich und in Brandenburg leicht gestiegen. Etwa jeweils die Hälfte hatte einen E-Motor oder Hybridantrieb. In Berlin wurden im ersten Halbjahr insgesamt 41.142 Pkw neu zugelassen und damit 43,3 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum, wie das Amt für Statistik am Dienstag mitteilte. Die Zahl neu zugelassener Pkw mit alternativen Antrieben stieg nach Daten des Kraftfahrt-Bundesamts um 46,9 Prozent auf 21.340. Das ist gut die Hälfte (51,9 Prozent). Deutschlandweit lag der Wert bei rund 45 Prozent. Über die Gründe für den vergleichsweise hohen Anstieg in Berlin, machte das Amt keine Angaben.

In Berlin hatten 6511 der neu zugelassenen Pkw einen reinen Elektromotor und 14.399 einen Hybridantrieb. Allerdings nahm auch die Zahl der neu zugelassenen Pkw mit klassischem Verbrennungsmotor gegenüber dem Vorjahreszeitraum deutlich zu. Die Zahl neuzugelassener Pkw mit Benzinmotor lag bei 15.437 im Vergleich zu 10.050 (plus 53,6 Prozent,) die der mit Diesel-Motor bei 4351 im Vergleich zu 4098 (plus 6,2 Prozent).

Insgesamt hatten Pkw mit klassischem Verbrennungsmotor einen Anteil von 48,1 Prozent an allen Pkw-Neuzulassungen (Vorjahreszeitraum: 49,3 Prozent). Der Wert hat sich damit kaum verändert. Die Zahl der insgesamt in Berlin neu zugelassenen Kraftfahrzeuge, darunter auch Lkw, hat im Vergleich zum ersten Halbjahr 2022 um 14.054 (36,8 Prozent) auf 52.281 zugelegt.

In Brandenburg wurden im ersten Halbjahr 23.885 Pkw neu zugelassen. Das waren anders als in Berlin nur 1,2 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Bei den Pkw mit alternativen Antrieben gab es einen Anstieg von 9,6 Prozent auf 10.771. Der Anteil von Pkw mit alternativen Antrieben lag bei 45,1 Prozent, etwa auf Berliner Niveau.

Über einen reinen Elektromotor verfügten 3667 neuzugelassene Pkw, 6887 über Hybridantrieb. Im Vergleich mit dem Vorjahreszeitraum wurden außerdem 4,7 Prozent weniger PKW mit Benzin- und 5 Prozent weniger PKW mit Diesel-Motoren neu zugelassen. Der Anteil der Pkw mit klassischem Verbrennungsmotor an allen Pkw-Neuzulassungen lag bei 54,9 Prozent (Vorjahreszeitraum: 58,3 Prozent).

Die Zahl der insgesamt in Brandenburg neu zugelassenen Kraftfahrzeuge ist um 1069 (3,3 Prozent) auf 33.676 gestiegen - deutlich geringer als in Berlin.