Die Sitze in Thüringens Kinosäle waren im vergangenen Jahr wieder häufiger belegt. Doch Zahlen, wie es sie schon in der Vergangenheit gab, sind weiterhin nicht erreicht.

Mehr Kinotickets in Thüringen verkauft

Besucher sitzen in einem Kino.

Berlin/Erfurt - Auch in Thüringen sind die Menschen wieder häufiger für „Barbie“, „Oppenheimer“ und Co. ins Kino gegangen. Rund 1,79 Millionen Kinotickets sind 2023 im Freistaat verkauft worden, wie aus aktuellen Angaben der Filmförderungsanstalt (FFA) hervorgeht. Das seien 16,1 Prozent mehr gewesen als im Jahr davor. Im Jahr vor der Corona-Pandemie 2019 hatten die hiesigen Kinos allerdings rund 2,35 Millionen Tickets verkauft.

Mit 95,7 Millionen verkauften Kinotickets hatten sich die Zahlen im vergangenen Jahr laut FFA auch bundesweit etwas von der Corona-Delle erholt, waren aber noch weit vom Niveau vor der Pandemie entfernt. 2019 zählte die FFA 118,6 Millionen verkaufte Karten. Dabei hat sich der durchschnittliche Ticketpreis erhöht: 9,57 Euro zahlten die Kinogänger in Thüringen demnach 2023 für eine Karte. Im Jahr davor waren es 9,19 Euro gewesen und 2019 im Jahr vor der Pandemie betrug der durchschnittliche Ticketpreis 8,47 Euro.

Auch der Umsatz der Kinos in Thüringen stieg von rund 14,18 Millionen Euro im Jahr 2022 auf etwa 17,16 Millionen Euro im vergangenen Jahr. Im Vor-Corona-Jahr 2019 lag er bei rund 19,91 Millionen Euro.

Mit 49 Spielstätten gab es den FFA-Angaben nach im vergangenen Jahr in Thüringen ein Kino weniger als im Vorjahr. Große Bewegung in der Zahl der Kino-Spielstätten gab es allerdings innerhalb der jüngeren Vergangenheit kaum in Thüringen.