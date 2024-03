Hannover - Die Zahl der Notrufe bei den Polizeileitstellen in Niedersachsen ist im vergangenen Jahr leicht gestiegen. Knapp 1,2 Millionen Anrufe gingen über die Notrufnummer 110 ein und somit rund 60.000 mehr als noch ein Jahr zuvor, wie das Innenministerium in Hannover auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Die Zahl der Notrufe bleibt seit einigen Jahren relativ konstant. In einigen Jahren sanken diese leicht, nun stiegen sie das dritte Jahr in Folge leicht. Umgerechnet gingen im vergangenen Jahr somit 3250 Notrufe am Tag bei der Polizei ein oder etwa 135 in einer Stunde.

Laut Ministerium wandten sich die meisten Anrufer wegen Verkehrsunfällen, Gefahrenstellen, Streitigkeiten oder Ruhestörungen an den Notruf der Polizei. Wie viele Einsätze durch Notrufe ausgelöst worden waren, konnte das Ministerium nicht beziffern. Dies hänge etwa damit zusammen, dass zu einem Unfall auch mehrere Notrufe eingehen könnten.

Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) sprach von einer weiterhin hohen Arbeitsbelastung. „Neben einem Zuwachs an Aufgaben durch neue und komplexere Kriminalitätsbereiche, unter anderem im digitalen Raum unterstreichen auch die vermehrten Notrufe im vergangenen Jahr die Dringlichkeit, angemessene Maßnahmen zur Bewältigung dieser Herausforderungen zu ergreifen“, teilte ein Sprecher mit. Im vergangenen Jahr habe die Polizei zudem durch politische Versammlungen, Kundgebungen, Demonstrationen und andere Großveranstaltungen viel Arbeit gehabt.