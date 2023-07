Hannover - Die Zentralstellen zur Bekämpfung von Hasskriminalität und Kinderpornografie in Niedersachsen sollen mehr Personal erhalten. Die Stelle in Göttingen zur Bekämpfung von Hasskriminalität soll mit sieben weiteren Stellen verstärkt werden, die Zentralstelle in Hannover zur Bekämpfung von Kinderpornografie mit sechs, wie das Justizministerium in Hannover am Dienstag mitteilte. Dabei geht es überwiegend um IT-Fachkräfte.

Diese Personalaufstockung ist im Haushaltsentwurf für das kommende Jahr enthalten. Der Haushalt wird voraussichtlich Ende des Jahres im Landtag verabschiedet. Wegen der zunehmenden Ermittlungsverfahren im Zusammenhang mit Kinderpornografie wurde die Zentralstelle in den vergangenen Jahren bereits mehrfach mit mehr Personal ausgestattet.

Die beiden Zentralstellen sind laut Ministerium landesweit für Kampf gegen diese Kriminalitäten zuständig. Mit der Zentralisierung sollen Fachwissen gebündelt und die kriminellen Strukturen einfacher zerschlagen werden. Die anderen Staatsanwaltschaften sollen dadurch entlastet werden.

Die Zentralstelle in Göttingen wurde laut Ministerium zum 1. Juli 2020 eingerichtet, die Stelle in Hannover bereits 1992. In Hannover gab es demnach bislang 22 Stellen für Staatsanwälte, in Göttingen waren es 4,5 - darunter jeweils auch Teilzeitstellen.

Im kommenden Jahr sollen Bedienstete im Justizvollzug höhere Zuschüsse für die Beschaffung von Dienstkleidung erhalten, wie ebenfalls aus dem Haushaltsentwurf hervorgeht. Ebenfalls sollen zahlreiche befristete Stellen in der Justiz und im Justizvollzug entfristet oder vorläufig weitergeführt werden. Damit sollen große Verfahrenskomplexe wie der VW-Abgasskandal effektiv bewältigt werden. An den Verwaltungsgerichten werden den Angaben zufolge zahlreiche Stellen bis Ende der 2020er-Jahre verlängert, um die hohe Zahl an Asylverfahren zu bewältigen.