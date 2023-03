Erfurt - Die Zahl der Studentinnen und Studenten an Thüringer Hochschulen ist weiter gestiegen. Im Wintersemester 2022/23 waren nach vorläufigen Ergebnissen rund 138.500 Studierende an den Hochschulen im Land eingeschrieben, wie das Thüringer Landesamt für Statistik am Mittwoch mitteilte. Darunter waren rund 60 Prozent Frauen. Im Vorjahr (Wintersemester 2021/22) waren es noch knapp 125.000 Studierende. Die Zahl stieg damit um knapp 11 Prozent. Der Anstieg sei vor allem auf den Zuwachs an der IU Internationale Hochschule in Erfurt zurückzuführen, hieß es.

Mit gut 76 Prozent waren die meisten Studenten im Wintersemester an den Thüringer Fachhochschulen immatrikuliert, an den Universitäten waren 31.595 Studierende eingeschrieben - und damit knapp 23 Prozent der Thüringer Studenten.

Im Studienjahr 2022 schrieben sich 25.855 Studienberechtigte erstmals für ein Studium ein. Das Studienjahr umfasst das Sommersemester und das darauffolgende Wintersemester. Am gefragtesten waren Wirtschaftswissenschaften, Psychologie und Sozialwesen.