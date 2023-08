Erfurt - Die Polizei hat am Wochenende in Thüringen mehrfach Jugendliche ertappt, die bei der Fahrleistung ihrer Zweiräder nachgeholfen haben. In Beuren im Eichsfeld gerieten die Beamten beim Blick auf das Fahrrad eines 17-Jährigen ins Staunen, wie die Polizei am Sonntag berichtete. Bei einer Verkehrskontrolle stellten sie an dem Rad einen kleinen Benzinmotor fest, der die Kette antrieb. Der Tank war am Fahrradgestell am oberen Querrohr befestigt.

Mit dem Eigenbau-Antrieb sei aus dem Fahrrad ein Kraftfahrzeug geworden, für das der Jugendliche aber keine Fahrerlaubnis hatte. Gegen ihn wurden mehrere Anzeigen aufgenommen.

In Hermsdorf fiel am Samstag ein 15-Jähriger auf, der an seinem Simson-Moped manipuliert hatte, damit es mehr Tempo schaffte. Seine Führerscheinklasse habe für dieses Gefährt nicht mehr ausgereicht - eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis war die Konsequenz.

In Weißenborn-Lüderode im Eichsfeld entdeckten Polizisten in der Nacht zu Samstag ebenfalls ein frisiertes Moped. Als der Fahrer kontrolliert werden sollte, flüchtete er mit seinem Fahrzeug. Das Moped stellte er dann in einer Nebenstraße ab und lief zu Fuß weiter, wie die Polizei mitteilte. Die Beamten verfolgten ihn und stellten den 22-Jährigen schließlich in einem Rapsfeld. Er hatte „erhebliche bauliche und leistungssteigernde Veränderungen“ an seinem Moped vorgenommen und dafür nicht die erforderliche Fahrerlaubnis. Hinzu kam, dass das Moped nicht zugelassen war - es wurde sichergestellt. Auch dieser Fahrer wurde angezeigt.