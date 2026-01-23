Das Bildungsniveau in Thüringen steigt: Immer mehr Menschen verfügen über Abitur oder Fachhochschulreife, immer weniger nur über einen Hauptschulabschluss.

Erfurt - Knapp drei von zehn Thüringern mit Schulabschluss haben Abitur oder Fachhochschulreife – deutlich mehr als noch vor zehn Jahren. Nach vorläufigen Ergebnissen des Mikrozensus 2024 verfügten 28,8 Prozent der Bevölkerung über diese Zugangsvoraussetzung für ein Studium, wie das Statistische Landesamt anlässlich des Internationalen Tages der Bildung am 24. Januar mitteilte. Im Vergleich zu 2014 entspreche das einem Anstieg um 5,8 Prozentpunkte.

Mehr als die Hälfte der Bevölkerung (51,8 Prozent) besaß 2024 einen Realschul- oder gleichwertigen Abschluss, während 19,4 Prozent einen Hauptschulabschluss hatten. Im Zehnjahresvergleich nahm der Anteil der Realschulabschlüsse um 3,9 Prozentpunkte zu, der Anteil der Hauptschulabschlüsse ging dagegen deutlich um 9,7 Prozentpunkte zurück.

Junge Generation zieht davon

Besonders ausgeprägt ist der Trend bei jüngeren Erwachsenen: In der Altersgruppe der 25- bis 45-Jährigen verfügten 44 Prozent über eine Hochschul- oder Fachhochschulreife. Bei den über 65-Jährigen lag dieser Anteil lediglich bei 20,8 Prozent, während dort der Hauptschulabschluss mit 33,3 Prozent deutlich häufiger vertreten war. Durch den Ausbau der weiterführenden Bildungseinrichtungen in den vergangenen Jahrzehnten könnten immer mehr junge Menschen höherwertige Abschlüsse erwerben, hieß es.

Regional zeigen sich deutliche Unterschiede: In den Universitätsstädten Jena und Weimar hatten mit 56,8 beziehungsweise 50,1 Prozent mehr als die Hälfte der Bevölkerung Abitur oder Fachhochschulreife. Damit lagen die Anteile dort jeweils über denen derer mit Realschulabschluss, was diese Städte im landesweiten Vergleich klar hervorhebt.