Mehr Unfälle durch Alkohol und Drogen in Südbrandenburg

Ein Warndreieck steht in der Nähe einer Unfallstelle.

Cottbus - Die Zahl der Verkehrsunfälle durch Alkohol und Drogen sind 2022 in Südbrandenburg im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Im vergangenen Jahr seien 371 Unfälle durch alkoholisierte oder berauschte Verkehrsteilnehmer verursacht worden, in 2021 waren es 306, wie die Polizeidirektion Süd am Mittwoch mitteilte.

Am Dienstagvormittag wurden in diesem Zusammenhang im Landkreis Dahme-Spreewald 115 Autofahrer kontrolliert. In Zeesen und Märkisch Buchholz wurde den Angaben nach bei drei Fahrern Drogenkonsum festgestellt. Fünf Fahrer waren alkoholisiert, der Höchstwert lag bei einem der Fahrer bei 1,35 Promille, zwei Führerscheine wurden sichergestellt.