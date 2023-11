Halle - In den ersten neun Monaten dieses Jahres haben wieder mehr Unternehmen Insolvenz angemeldet. Insgesamt hätten von Januar bis September 237 Unternehmen einen Insolvenzantrag gestellt, teilte das Statistische Landesamt am Mittwoch mit. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum sei dies ein Anstieg um 6,3 Prozentpunkte. Allerdings seien dies deutlich weniger Insolvenzen als im Jahr 2019 gewesen. Damals zählte die Statistikbehörde noch vor der Corona-Pandemie und dem Ukraine-Konflikt in den ersten neun Monaten des Jahres 337 Unternehmensinsolvenzen.

Besonders stark betroffen sind nach Angaben des Landesamtes in diesem Jahr das Baugewerbe mit 42 Insolvenzverfahren und das Gastgewerbe mit 39 Insolvenzen. Beim Gastgewerbe verzeichne man einen Anstieg um mehr als 77 Prozent gegenüber dem Vorjahr, so das Landesamt.