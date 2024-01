Mehr Windräder in den kommenden Jahren erwartet

Magdeburg - Nachdem 2023 nur 17 neue Windenergienanlagen im Land neu errichtet worden sind, erwartet Sachsen-Anhalts Energieministerium für die Folgejahre einen deutlichen Ausbau. Laut Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur seien bis zum Jahr 2027 mindestens 119 neue Anlagen mit einer Gesamtleistung von rund 675 Megawatt geplant, teilte das Ministerium am Mittwoch in Magdeburg mit. 2023 waren 17 Windräder mit einer Leistung von 87,3 Megawatt entstanden.

Der größte Zuwachs wird für die kommenden Jahre im Landkreis Stendal mit 26 Anlagen und einer Gesamtleistung von 145,3 Megawatt erwartet, im Landkreis Wittenberg Stendal sollen 20 neue Windräder entstehen mit zusammen 127,6 Megawatt.

„Damit die geplanten Anlagen zügig in Betrieb genommen werden können, bedarf es insbesondere schnellerer Genehmigungen für Großraum- und Schwerlasttransporte auf Autobahnen“, erklärte Energieminister Armin Willingmann (SPD). „Der Bund ist in der Pflicht, die Prozesse bei der Autobahn GmbH möglichst effizient zu gestalten.“ Zurzeit drehen sich den Angaben zufolge in Sachsen-Anhalt rund 2760 Windenergieanlagen mit einer Gesamtleistung von mehr als 5300 Megawatt. Besonders viele davon stehen im Landkreis Börde (413), dem Salzlandkreis (380) und dem Landkreis Stendal (352).