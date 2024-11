Nach Attacken am Leipziger Hauptbahnhof sitzt eine 49-Jährige in Untersuchungshaft (Symbolbild)

Leipzig - Nach mehreren Angriffen auf Polizisten, einen Bahnmitarbeiter und den Sicherheitsdienst eines Ladens am Leipziger Hauptbahnhof sitzt eine 49-Jährige in Untersuchungshaft. Die Frau hatte am Samstag zunächst auf den Bahnmitarbeiter, dann auf Beamte der Bundespolizei mit einer Tasche eingeschlagen und sie getreten, wie die Polizei mitteilte. In der Tasche der Festgenommenen fanden die Polizisten eine abgebrochene Glasflasche.

Einen Tag später attackierte sie den Sicherheitsdienst eines Ladens im Einkaufzentrum des Hauptbahnhofs mit Schlägen und Tritten, weil die Mitarbeiter ihr nicht bezahlte Waren abnehmen wollten. Auch die herbeigerufenen Polizisten griff die Frau an.

Gegen die 49-Jährige wird nun wegen gefährlicher Körperverletzungen, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte ermittelt. Sie wurde bereits mehrfach wegen gleichartiger Straftaten gesucht, hieß es. Nach den erneuten Straftaten am Wochenende beantragte die Staatsanwaltschaft Untersuchungshaft. Die 49-Jährige befindet sich nun in der Justizvollzugsanstalt Leipzig.