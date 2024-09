Halle - Die Polizei in Halle ermittelt nach mehreren Autobränden. Gegen 2.30 Uhr seien am frühen Samstag zunächst im Bergschenkenweg zwei Fahrzeuge in Brand geraten, teilte die Polizei mit. Die Flammen hätten auf zwei nebenstehende Fahrzeuge übergegriffen. Eine Stunde später standen in der Robert-Koch-Straße drei Autos in Flammen.

Ob es einen Zusammenhang zwischen den Bränden gebe, sei Teil der Ermittlungen der Kriminalpolizei, hieß es. Das Feuer habe an beiden Orten gelöscht werden können. Die Beamten riefen dazu auf, ihnen Hinweise im Zusammenhang mit den Bränden zukommen zu lassen. Der geschätzte Sachschaden liegt insgesamt bei etwa 70.000 Euro.