Berlin - In der Nacht zum Donnerstag haben in Berlin erneut mehrere Autos gebrannt. Das teilte die Polizei am Morgen mit. Am späten Mittwochabend stand zunächst ein Auto in der Invalidenstraße in Flammen. Ein Passant bemerkte das Feuer und alarmierte die Feuerwehr. Das Auto brannte vollständig aus.

Kurz nach Mitternacht stand im Weddinger Dohnagestell ein Transporter in Flammen und brannte im Verlauf vollständig aus. Durch die Hitze wurde ein in der Nähe stehendes Auto am Heck beschädigt. In beiden Fällen hat das Brandkommissariat der Polizei die Ermittlungen aufgenommen. Zuerst hatte die Berliner Zeitung berichtet.