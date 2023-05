Die Polizei berichtet von drei demolierten Geldautomaten in nur einer Nacht - zwei davon wurden gesprengt. Die Taten könnten in Zusammenhang stehen.

Blick auf den zerstörten Geldautomaten in einem Einkaufszentrum in Neu-Hohenschönhausen.

Berlin/Strausberg - In Berlin und Strausberg sind in der Nacht zum Freitag mehrere Geldautomaten beschädigt worden. Wie die Berliner Polizei am Freitag mitteilte, haben Unbekannte gegen 3 Uhr nachts einen Automaten in einem Einkaufszentrum in Neu-Hohenschönhausen (Berlin-Lichtenberg) gesprengt. Eine Zeugin habe beobachtet, wie die drei mutmaßlichen Täter in schwarzen Kapuzenpullovern auf Fahrrädern flüchteten. Durch die Explosion wurden laut Polizei die Decke und Glasscheiben beschädigt. Ersten Erkenntnissen zufolge entkamen die Täter ohne Geld.

Gut eine Stunde später kam es laut Polizei gegen 4 Uhr zur Sprengung eines weiteren Geldautomaten, diesmal in einer Postfiliale in der Charlottenburger Straße in Weißensee (Berlin-Pankow). Ein Anwohner berichtete demnach von drei dunkel gekleideten Tätern mit Sturmhauben, die in einem Auto flohen. „In und vor der Filiale lagen Trümmerteile“, berichtete eine Sprecherin am Freitag. Ob die Täter Geld erbeuteten, sei bislang offen. Die Polizei war am Vormittag noch vor Ort, um Spuren zu sichern.

Auch am S-Bahnhof Strausberg (Landkreis Märkisch-Oderland) wurde in derselben Nacht zuvor ein Automat in einer Bankfiliale von drei Unbekannten beschädigt, berichtete die Brandenburger Polizei am Freitag. Die Verdächtigen hätten um kurz nach 2 Uhr „gewaltsam versucht“, den Automaten zu öffnen, seien dann aber aus noch ungeklärten Gründen mit einem Auto geflüchtet.

Kurz darauf entdeckten zwei Polizisten demnach das mutmaßliche Fluchtauto und wollten es stoppen. Daraufhin habe der Fahrer des Wagens das Polizeiauto gerammt und mit seinen Komplizen zu Fuß die Flucht ergriffen. Die Polizisten wurden bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Die Suche nach den Tätern mittels Spürhunden und Hubschrauber blieb bislang erfolglos.

Noch ist unklar, ob zwischen den Sprengungen in Berlin und dem beschädigten Automaten in Strausberg ein Zusammenhang besteht. In allen drei Fällen ermittelt die Kriminalpolizei.