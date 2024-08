Mehrere Brände beschäftigen die Berliner Feuerwehr in der Nacht und am Morgen. In allen Fällen vermutet die Polizei Brandstiftung.

Mehrere Brände in Berlin - Verdacht auf Brandstiftung

Mehrere Brände haben die Feuerwehr in Berlin beschäftigt. Bei allen wird Brandstiftung vermutet. (Symbolbild)

Berlin - In der Nacht haben in zwei Bezirken Berlins Autos und zahlreiche Gegenstände gebrannt. Die Polizei geht von Brandstiftungen aus, wie sie mitteilte. Demnach rückte die Feuerwehr zunächst zu einem brennenden Auto auf einem Parkplatz in Reinickendorf aus. Die Einsatzkräfte löschten das Feuer. Zwei weitere geparkte Autos wurden durch die Hitze beschädigt.

Ein paar Stunden später kam es zu mehreren Bränden in der Hauptstraße in Lichtenberg. Dort löschten Polizisten zunächst eine brennende Matratze. Vor Ort erfuhren sie von weiteren Bränden in der Straße. Dabei wurden eine Bank, eine Grünfläche, eine Mülltonne, ein Auto, ein Zaun und eine Hausfassade beschädigt. Feuerwehrleute löschten die Brände. Ob zwischen den Bränden ein Zusammenhang besteht, wird nach Angaben der Polizei geprüft.