Seit mehreren Wochen gehen Menschen gegen rechts auf die Straße. Der Protest gegen Rechtsextremismus hält an - auch in Brandenburg.

Brandenburg/Havel/Herzberg - In mehreren Städten in Brandenburg sind am Samstag wieder Menschen gegen Rechtsextremismus und für Demokratie auf die Straße gegangen. Die Polizei sprach von einem friedlichen Verlauf. In Brandenburg an der Havel, in Beelitz, Herzberg (Elster) und Müncheberg waren Demonstrationen gegen rechts geplant. In Müncheberg wollte ein Bündnis bei einem Lichtermeer mit „Herz & Taschenlampe“ ein Zeichen für Demokratie und Frieden setzen.

An diesem Sonntag sind weitere Demonstrationen in Ahrensfelde, Eberswalde, Falkensee, Luckau, Mahlow, Potsdam und Wittenberge geplant. In Potsdam organisiert die Initiative Fridays for Future eine Demo mit Lichtern und Musik unter dem Motto „Zusammen gegen rechts“.

Seit Wochen gehen überall in Deutschland Zehntausende Menschen gegen rechts auf die Straße. Auslöser der Proteste war ein Bericht des Medienhauses Correctiv über ein Treffen radikaler Rechter im November in Potsdam. An dem Treffen hatten auch AfD-Politiker sowie einzelne Mitglieder der CDU und der sehr konservativen Werteunion teilgenommen. Auch in Brandenburg werben Tausende Menschen seitdem für Demokratie und wenden sich gegen Rechtsextremismus.