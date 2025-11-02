Die Beamten bitten Zeugen, sich zu melden. Eine Anwohnerin hat die mutmaßlichen Täter gesehen. Sie konnten aber trotz Hubschrauber und Hund nicht gefasst werden.

Magdeburg - Nach mehreren Einbrüchen im Magdeburger Westen ist die Polizei auf der Suche nach den Tätern. In den vergangenen Tagen seien bislang Unbekannte in der Fröbelstraße und der Spielhagenstraße über die Terrassentür in die Hochparterrewohnung von Mehrfamilienhäusern eingebrochen, teilte die Polizei mit. Dort hätten die Täter nach Schmuck und Bargeld gesucht.

In einem Fall habe eine Anwohnerin zwei verdächtige Personen gesehen, hieß es. Nach ihnen sei auch mit Hilfe eines Hubschraubers und eines Fährtenspürhundes gesucht worden. Allerdings konnten die Beamten die Unbekannten nicht mehr finden.

Nach den Einbrüchen seien jeweils Spuren gesucht und gesichert worden, hieß es. Die Kriminalpolizei habe die Ermittlungen übernommen. Sie bittet um die Mithilfe aus der Bevölkerung.