Kyffhäuserkreis - Wegen des Unwetters sind Einsatzkräfte am Montag mehrere Male zu umgestürzten Bäumen im Kyffhäuserkreis ausgerückt. Einige Bäume hielten dem schweren Gewitter und Wind nicht stand, teilte die Polizei am Dienstag mit. In Ebeleben stürzte demnach ein Baum auf ein geparktes Auto und beschädigte es. In Artern und auf der B85 zwischen Bad Frankenhausen und Kelbra in Sachsen-Anhalt knickten weitere Bäume um. In beiden Fällen wurden den Angaben zufolge niemand verletzt. Durch die Einsatzmaßnahmen an den jeweiligen Orten kam es demnach zeitweise zu Verkehrsbeeinträchtigungen.