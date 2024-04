Berlin - Bei Bauarbeiten in Berlin-Marzahn ist am Dienstag eine Erdgasleitung beschädigt worden. Zur Sicherheit werden die anliegenden Gebäude geräumt, wie ein Sprecher der Feuerwehr am Dienstag mitteilte. Das Gas selbst sei für Menschen nicht giftig, es sei aber brennbar und explosiv, weshalb die Anwohner vorsichtshalber in Sicherheit gebracht werden sollen. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr werden nun messen, wie viel Gas austritt, um die Gefahrenzone festlegen zu können und die Leitung im Anschluss zu reparieren. Danach können die Bewohner wieder zurück in ihre Häuser, so der Sprecher.