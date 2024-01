Mehrere Häuser brennen in Stolberg: Seniorin verletzt

Stolberg - Durch ein Feuer sind in Stolberg im Harz vier Häuser stark beschädigt worden. Der Gesamtschaden werde auf mehr als 500.000 Euro geschätzt, teilte die Polizei mit. Eine Frau wurde bei dem Brand am Sonntag verletzt.

Laut Polizei wurde am Vormittag zunächst festgestellt, dass ein Dachstuhl eines Fachwerkhauses brannte. Das Feuer habe während der Löscharbeiten auf benachbarte Wohnhäuser übergegriffen. Die Seniorin konnte demnach eines der Häuser nicht mehr alleine verlassen. Die Frau erlitt den Angaben zufolge Brandverletzungen. Sie sei von einem Krankenhaus in Thüringen aus in eine Spezialklinik nach Halle geflogen worden. Ihre Verletzungen seien nicht lebensbedrohlich.

Dutzende Kräfte der Feuerwehr waren den Angaben zufolge mit mehr als 20 Fahrzeugen im Einsatz. Drei Häuser sind derzeit unbewohnbar. Die Brandursache ist noch offen - dazu könne erst ermittelt werden, wenn der Brandort begehbar sei. Für Montag würden auch Statiker in dem Ortsteil der Gemeinde Südharz im Landkreis Mansfeld-Südharz erwartet.