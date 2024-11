Zwei Beschuldigte sollen in Stendal mit Drogen gehandelt haben. Bei Durchsuchungen finden Polizisten zahlreiche Beweismittel - darunter auch mehrere Kilogramm Drogen.

Die Polizei hat bei Durchsuchungen in Stendal mehrere Kilogramm Drogen sichergestellt. (Symbolbild)

Stendal - Bei Durchsuchungen wegen des Verdachts auf Drogenhandel in Stendal hat die Polizei insgesamt 30 Kilogramm Amphetamin und Marihuana sichergestellt. Zwei 25-Jährige wurden festgenommen, wie die Polizei mitteilte. Neben 20 Kilogramm Amphetamin und 10 Kilogramm Marihuana fanden die Ermittler noch weitere Beweismittel. Die beiden Beschuldigten befinden sich in Untersuchungshaft. Demnach fanden die Festnahmen und Durchsuchungen von mehreren Objekten bereits am Montag statt.