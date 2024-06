Bremen - Bei einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Menschen in Bremen sind fünf Männer mit Messerstichen verletzt worden. Vier von ihnen im Alter zwischen 17 und 34 Jahren mussten in ein Krankenhaus gebracht werden, teilte die Polizei am Samstag mit. Zeugen hatten eine Schlägerei in der Nähe einer Bushaltestelle im Stadtteil Gröpelingen beobachtet und den Notruf gewählt. Vor Ort entdeckten die Beamten am Freitagabend die teilweise schwer verletzten Männer am Boden liegend und leistete Erste Hilfe.

Was der Auslöser des Streits war, sei nach Angaben der Polizei noch unklar. Als Waffen wurden den ersten Erkenntnissen nach Flaschen und Messer eingesetzt. Die Ermittler suchen nun nach Zeugen, die die Tat beobachtet haben.