Am Wochenende erlitten in Chemnitz innerhalb einer Nacht mehrere junge Männer Stichverletzungen. In beiden Fällen wurden Tatverdächtige ermittelt.

Chemnitz - In Chemnitz sind mehrere Menschen nach Auseinandersetzungen am Samstag mit Stichverletzungen ins Krankenhaus gebracht worden. Zuerst wurden am frühen Abend im Chemnitzer Stadtzentrum zwei Männer im Alter von 20 und 23 Jahren mutmaßlich Opfer eines Messerangriffs, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Nur wenige Stunden später wurde den Angaben zufolge ein 24-Jähriger wenige Kilometer entfernt mit einem scharfen Gegenstand schwer verletzt. In beiden Fällen wurden Tatverdächtige gestellt.

Bei dem ersten Fall ermittelt die Polizei gegen einen 27-Jährigen wegen gefährlicher Körperverletzung. Zeugen hatten die Polizei auf den mutmaßlichen Täter aufmerksam gemacht. Er selbst wurde bei der Auseinandersetzung laut Polizei leicht verletzt. Die Polizei stellte die mögliche Tatwaffe sicher. Der Verdächtige blieb vorerst auf freiem Fuß, wie es hieß.

Bei dem Fall einige Stunden später wurde der 24-Jährige nach ersten Ermittlungen von einem Gleichaltrigen mit einem scharfen Gegenstand schwer verletzt. Der mutmaßliche Angreifer floh den Angaben zufolge zunächst, kam jedoch nach dem Eintreffen der Polizei zum Tatort zurück. Auch er hatte Verletzungen erlitten und war nach Angaben der Polizei „augenscheinlich alkoholisiert“. Der Tatverdächtige wurde unter Polizeibegleitung in ein Krankenhaus gebracht und blieb ebenfalls zunächst auf freiem Fuß.

Den Angaben zufolge war das spätere Opfer mit dem Gleichaltrigen unterwegs gewesen, als zwischen den beiden ein Streit ausbrach. Auch hier ermittelt die Polizei gegen den Tatverdächtigen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung.