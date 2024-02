Eine feierlicher Tag endet mit einer brutalen Attacke: Eine Frau, allein auf dem Heimweg vom Faschingszug in Schwabach, wird plötzlich von einer Gruppe Männer umringt.

Mehrere Männer sollen Frau in Bayern vergewaltigt haben

Schwabach - Mehrere bislang unbekannte Täter sollen im bayerischen Schwabach an der Vergewaltigung einer Frau beteiligt gewesen sein. Nach Angaben der Frau kamen ihr auf dem Heimweg von einem Faschingszug am Dienstag sechs bis sieben Männer entgegen, wie die Polizei in Mittelfranken mitteilte.

Einer der Männer habe sie zu einem angrenzenden Park gezerrt. Zwei weitere Täter hätten sie dann zu Boden gedrückt, woraufhin sich ein weiterer an ihr verging. Aus bislang unklaren Gründen sollen sie plötzlich von ihr abgelassen haben und davongerannt sein.

Drei der Täter seien nach Einschätzungen der Frau zwischen 17 und 20 Jahren alt, hieß es. Einer habe ein Römerkostüm getragen. Die Kripo bittet nun um Zeugenhinweise. Es wird wegen des Verdachts der Vergewaltigung ermittelt.