Ein Rettungshubschrauber setzt zur Landung auf dem Flugplatz einer Klinik an.

Coswig - Mehrere Menschen sind bei einem Autounfall in Coswig (Landkreis Wittenberg) schwer verletzt worden, unter ihnen ein Kind. Eine Autofahrerin war am Donnerstagmorgen auf der Verbindungsstraße zwischen den Ortsteilen Cobbelsdorf und Pülzig unterwegs gewesen, wie die Polizei mitteilte. Aus bislang ungeklärter Ursache sei die 36-Jährige nach links in den Gegenverkehr geraten und dort mit einem entgegenkommenden Auto zusammengestoßen.

Die 36-Jährige und der 53 Jahre alte Fahrer des anderen Autos wurden bei dem Unfall schwer verletzt. In dem Auto der Frau befanden sich zudem zwei Kinder im Alter von neun und zwölf Jahren. Der Neunjährige wurde bei dem Zusammenstoß schwer verletzt, die Zwölfjährige erlitt leichte Verletzungen. Die Beteiligten kamen mittels Rettungshubschrauber und Rettungswagen ins Krankenhaus.

Die Ortsverbindungsstraße war während der Unfallaufnahme für mehrere Stunden voll gesperrt. Die Ermittlungen zum genauen Unfallgeschehen dauern an.