Unterbreizbach - Drei Kinder und eine 45 Jahre alte Frau schweben nach einem Unfall mit einem Traktor und einem Anhänger in Thüringen an der Grenze zu Hessen in Lebensgefahr. Der Traktor war bei einer privaten Tour auf einem abschüssigen, geschotterten Waldweg bei Sünna, einem Ortsteil von Unterbreizbach, unterwegs und geriet dort ins Rutschen, wie die Polizei mitteilte. Der Traktorfahrer verlor die Kontrolle und das Gespann kippte um. Auf dem Anhänger saßen demnach 9 Kinder im Alter von 4 bis 13 Jahren und die 45-jährige Frau.

Ein Rettungshubschrauber habe die lebensbedrohlich Verletzten in Kliniken gebracht, teilte die Polizei mit. Drei weitere Kinder und der 70 Jahre alte Traktorfahrer seien schwer verletzt worden. Weitere drei Kinder zogen sich leichte Verletzungen zu. Neben Feuerwehr und Rettungsdienst kam auch der Katastrophenschutz zu dem Unfallort. Die Polizei geht bislang von einem Unfall aus. Wie üblich in solchen Fällen wurden Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen den Fahrer eingeleitet.