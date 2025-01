In Neuruppin ist es laut Polizei zu einer Häufung sogenannter Schockanrufe gekommen. Falsche Polizisten und Staatsanwälte verlangten am Telefon Geld - die Senioren fielen jedoch nicht rein.

Mehrere Senioren erhalten Schockanrufe am selben Nachmittag

Die Angerufenen verhielten sich in allen Fällen richtig und verständigten die Polizei. (Symbolbild)

Neuruppin - Fünf Senioren haben in Neuruppin (Landkreis Ostprignitz-Ruppin) Schockanrufe von Betrügern erhalten, die sich als Polizisten und Staatsanwälten ausgaben. Die Männer und Frauen im Alter von 72 bis 89 Jahren wurden am Dienstagnachmittag angerufen, wie die Polizei mitteilte. Die Betrüger gaben an, dass Angehörige der Angerufenen einen Unfall gehabt hätten und nun eine Kaution hinterlegt werden müsse, um einer bevorstehenden Festnahme zu entgehen.

Die Betroffenen reagierten in allen fünf Versuchen richtig und verständigten die echte Polizei. Diese ermittelt jetzt wegen Betruges und Amtsanmaßung. Die Polizei riet dazu, misstrauisch zu bleiben.

Die Betrugsmasche sei seit Jahren bundesweit ein Phänomen, hieß es weiter. Ziel seien meist ältere Menschen, deren Rufnummern die Betrüger den Telefonbüchern entnehmen. Die Täter geben sich als Polizisten aus, um das Vertrauen potenzieller Opfer zu gewinnen.