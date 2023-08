Bremen - In Bremen ist in mehreren Stadtteilen in der Nacht auf Mittwoch zeitweise der Strom ausgefallen. Betroffen waren rund 700 Haushalte in Horn, Oberneuland, Schwachhausen und Borgfeld, wie der Bremer Energieanbieter SWB mitteilte. Grund dafür war ein Kurzschluss. Nach rund eineinhalb Stunden war der Ausfall zunächst behoben. Ein Kabel, dass die Situation entlasten sollte, meldete sich jedoch nach fünf Minuten wieder ab. Daraufhin fiel erneut der Strom in etwa 300 Haushalten bis zum frühen Morgen aus. Die Station werde nun repariert.