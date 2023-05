Bremen - Mit Tritten und Schlägen haben unbekannte Täter in Bremen einen 18-Jährigen schwer verletzt. Nun suchen die Ermittler nach Zeugen. Ersten Erkenntnissen zufolge war eine Gruppe von etwa zehn jungen Männern dem 18-Jährigen in der Nacht zum Sonntag beim Verlassen eines Clubs gefolgt, wie die Polizei mitteilte. Sie schlugen immer wieder auf den jungen Mann ein und traten, als dieser bereits am Boden lag, auch gegen seinen Kopf. Auch eine 24-jährige Zeugin, die sich schützend über den 18-Jährigen warf, wurde von der Gruppe angegriffen. Der junge Mann wurde mit schweren Kopfverletzungen in eine Klinik gebracht.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte flüchteten die Angreifer. Nach Angaben der Polizei wurden ein 20-Jähriger und zwei 21-Jährige zeitnah als Verdächtige auf ein Revier gebracht. Die Ermittlungen zu den Hintergründen sowie zu weiteren Tatbeteiligten dauern jedoch an. Mögliche Zeugen werden deshalb gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst zu melden.