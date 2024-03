Aufgrund mehrerer schwerer Verkehrsunfälle auf teils glatten Straßen haben am Wochenende die Einsatzkräfte in Niedersachsen viel zu tun gehabt. Neben vielen Verletzten gab es auch Tote.

Emstek - Auf Niedersachsens Straßen hat es am Wochenende mehrere schwere Verkehrsunfälle gegeben. Bei einem Unfall zwischen drei Autos in Emstek im Landkreis Cloppenburg sind drei Menschen ums Leben gekommen. Ein Autofahrer sei am Samstagabend mit seinem Wagen aus bisher unbekannten Ursachen auf der Bundesstraße 72 auf die Gegenfahrbahn geraten, teilte die Polizei am Sonntag mit. Dort prallte der 40-Jährige mit seinem Auto frontal mit einem entgegenkommenden Wagen zusammen. Der 40-Jährige, sein 25 Jahre alter Beifahrer und der 53 Jahre alte Fahrer des anderen Autos wurden dabei tödlich verletzt. Im Auto des mutmaßlichen Unfallverursachers wurden zudem Mitfahrer im Alter von 30, 32 und 36 Jahren lebensgefährlich verletzt. Der 49 Jahre alte Beifahrer des anderen Autos schwebt laut Polizeiangaben ebenfalls in Lebensgefahr.

Das Auto des 40-Jährigen war bereits vor dem tödlichen Zusammenprall mit dem Heck eines entgegenkommenden Wagens zusammengestoßen. Der 45 Jahre alter Fahrer dieses Autos hatte laut Polizeiangaben noch ausweichen können und so eine Frontalkollision verhindert. Er und eine 39-jährige Mitfahrerin wurden dennoch schwer verletzt. Zwei weitere 39 und 14 Jahre alte Insassen wurden leicht verletzt. Für die Aufräumarbeiten war die B72 für mehrere Stunden gesperrt. Einsatzkräfte mussten mehrere Schaulustige von der Einsatzstelle wegschicken. Einer von ihnen beleidigte sogar einen Feuerwehrmann. Gegen ihn wird nun ermittelt.

Ein Hagelschauer hat auf der Autobahn 31 im Emsland für eine Reihe von Unfällen gesorgt. Zunächst seien dort nach Angaben der Polizei vom Sonntag zwei Wagen auf glatter Straße ineinander geprallt. Alle Beteiligten hierbei blieben unverletzt. Aufgrund des Unfalls bremsten jedoch andere Autos stark ab und es kam zu einem Auffahrunfall, bei dem ein Mensch schwer und zwei weitere leicht verletzt wurden.

Nur kurze Zeit später rutschte ein Wagen aufgrund der Glätte in eine Leitplanke und verursachte eine Vollsperrung und einen Stau. An dessen Ende prallte eine 79-Jährige mit ihrem Auto in das Heck eines anderen Wagens und schob diesen auf einen Anhänger. Im vorderen Wagen wurde ein acht Jahre altes Kind schwer und ein sieben Jahre altes Kind leicht verletzt. Die mutmaßliche Unfallverursacherin und die Fahrerin des anderen Autos wurden ebenfalls leicht verletzt. Nach Angaben der Polizei gab es im Laufe des Samstags in dem Bereich noch weitere Unfälle, bei denen jedoch den ersten Erkenntnissen niemand verletzt wurde.

In Meppen im Landkreis Emsland sind bei einem Abbiegeunfall fünf Menschen verletzt worden. Eine 62-jährige Autofahrerin habe beim Abbiegen auf eine Landstraße ein weiteres ankommendes Auto übersehen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem am Samstagabend insgesamt fünf Menschen leicht verletzt wurden.