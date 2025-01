In Brandenburg waren bei Glätte mehrere Menschen in Unfälle verwickelt. Häufig hatten die Autofahrer ihre Geschwindigkeit nicht der Witterung angepasst.

Wegen der Glätte kam es in Brandenburg vermehrt zu Unfällen.

Brandenburg an der Havel - Wegen Glätte ist es in den vergangenen Tagen zu mehreren Unfällen auf Brandenburgs Straßen gekommen. Bereits am Freitag sei es wegen des plötzlich einsetzenden Schneeregens und damit verbundenen winterlichen Fahrbahnverhältnissen zu mehreren Verkehrsunfällen auf Autobahnen gekommen, sagte ein Sprecher der Polizei.

„Es entstand teils erheblicher Sachschaden im geschätzten niedrigen sechsstelligen Bereich“, erklärte der Sprecher der Polizeidirektion West. In dem westlichen Landesteil wurden zudem drei Menschen leicht verletzt.

Kleinbus mit sieben Insassen rutscht von der Straße

Im Landkreis Teltow-Fläming kam ein Kleinbus am Samstag wegen der Glätte und nicht angepasster Fahrweise von der Fahrbahn ab. „Alle sieben Insassen wurde in verschiedenen Krankenhäusern untersucht und danach wieder entlassen“, führte der Polizeisprecher aus. Die Bundesstraße wurde für etwa eine Stunde voll gesperrt.