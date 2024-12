Halle - Bei einem Unfall auf der Autobahn 14 bei Halle sind mehrere Personen leicht verletzt worden. Vier Fahrzeuge seien in den Unfall an einem Stauende verwickelt gewesen, teilte die Polizei mit. Die A14 war in Richtung Norden zwischen Halle-Trotha und Löbejün für mehrere Stunden gesperrt. Am späten Nachmittag konnte die Absperrung nach Polizeiangaben wieder abgebaut werden.