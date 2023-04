Mehrere verletzte Kinder nach Vorfall in Turnhalle in Pirna

Pirna - Mehrere Kinder sind bei einem noch ungeklärtem Vorfall in einer Turnhalle von zwei Schulen in Pirna (Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge) verletzt worden. Wie das Landratsamt Pirna am Montag mitteilte, klagten zunächst sieben Kinder beim Sportunterricht in der Turnhalle der Grundschule Sonnenstein und Oberschule Carl Friedrich Gauß am Montagmorgen über Kreislaufbeschwerden. Bis zum Mittag waren den Angaben zufolge 32 Kinder davon betroffen. Demnach sei die Ursache dafür noch unklar.

Die Eltern der Kinder wurden daraufhin informiert sowie ein Kinderarzt hinzugezogen. Außerdem sind neben dem Kreisbrandmeister und der Feuerwehr auch Mitarbeiter vom Amt für Bevölkerungsschutz vor Ort. Nach Angaben des Landratsamtes werden derzeit Untersuchungen zur Ursache durchgeführt. Um welche Untersuchungen es sich handelt, ist bislang nicht bekannt.