Jena - Bei Schlägereien sind am Wochenende in Jena mehrere Menschen verletzt worden. In der Nacht zum Sonntag wurden fünf Männer bei einem Imbiss angegriffen, wie die Polizei in Jena am Sonntag berichtete. Die Männer im Alter von 33 bis 46 Jahren hätten in einem geparkten Auto gesessen, als eine Gruppe von acht jungen Männern zunächst von außen gegen den Wagen geschlagen habe.

Als die Insassen daraufhin ausstiegen, seien die acht Tatverdächtigen über sie hergefallen und hätten sie zusammengeschlagen. Die fünf Männer mussten ärztlich behandelt werden. Die Tatverdächtigen seien im Alter zwischen 20 und 30 Jahren.

Bereits am Samstagmorgen war es zu einer Schlägerei vor einer Bar gekommen. Die sechs Beteiligten seien in Streit geraten und hätten diesen dann handfest ausgetragen. Dabei seien mindestens drei Männer verletzt worden. In beiden Fällen bittet die Polizei um Hinweise.