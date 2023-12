Bitterfeld - Im Landkreis Anhalt-Bitterfeld ist es zu mehreren Wildunfällen gekommen. Bei allen drei Unfällen sei es bei Sachschäden geblieben, teilte die Polizei am Samstag mit. Die Unfälle ereigneten sich in der Nähe von Lingenau, bei Deetz und bei Gröbzig. In zwei Fällen kollidierten die Fahrzeuge den Angaben zufolge mit Rehen, in einem Fall mit einem Hasen.