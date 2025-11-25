Wegen eines Feuers mussten Bewohner eines Mehrfamilienhauses in Leipzig ihre Wohnungen verlassen. Die Ursache für den Brand ist noch unklar.

Evakuierung am Abend: Nach einem Brand in einem Hochhaus müssen mehrere Anwohner ihr Zuhause verlassen. (Symbolbild)

Leipzig - Nach einem Brand in einem mehrgeschossigen Wohnhaus im Süden Leipzigs sind drei Wohnungen in dem Gebäude unbewohnbar. Wie die Polizeidirektion Leipzig mitteilte, geht es dabei um die vom Brand unmittelbar betroffene Wohnung im ersten Obergeschoss des Gebäudes sowie um zwei weitere Wohnungen.

Gegen 19.30 Uhr waren mehrere Feuerwehren alarmiert worden. Anwohner mussten evakuiert werden. Verletzt wurde niemand. Die Kriminalpolizei habe nun die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen, heißt es weiter.