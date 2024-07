Die Feuerwehr löscht den Kellerbrand in Gotha schnell. Doch die Folgen dauern an.

Gotha - Nach einem Kellerbrand in Gotha (Kreis Gotha) haben rund 40 Haushalte derzeit weder Strom noch Wasser. Der Brand, der am späten Nachmittag im Keller eines Wohnhauses ausbrach, konnte schnell von der Feuerwehr gelöscht werden, wie die Polizei mitteilte. Allerdings wurde die Wasser- und Stromversorgung unterbrochen, wodurch rund 40 Haushalte keinen Zugriff auf Strom oder Wasser haben. In weiteren Wohnungen gebe es Teilausfälle. Die Arbeiten für eine zeitnahe Reparatur laufen. Das Technische Hilfswerk stellte Tanker mit Trinkwasser auf. Bis auf fünf Menschen konnten alle Betroffenen in ihre Wohnungen zurückkehren. Es wurde niemand verletzt.