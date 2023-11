Erfurt - Nach einem Zimmerbrand in einer Unterkunft in Erfurt sind mehrere Wohnungen vorerst nicht bewohnbar. Das Feuer war am Montagabend aus bislang noch ungeklärter Ursache ausgebrochen, wie die Polizei am frühen Dienstagmorgen mitteilte. Verletzte gab es den Angaben zufolge nicht. Die Ermittler schätzen den Schaden auf etwa 25.000 Euro.