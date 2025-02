Immer wieder versuchen Online-Betrüger ihr Glück. In Rinteln haben Kriminelle jetzt mehrfach zugeschlagen.

Rinteln - Mehrere Menschen sind im Landkreis Schaumburg Opfer von Internetbetrügern geworden. Einem 81-Jährigen aus Rinteln seien in den vergangenen Tagen ohne seine Erlaubnis rund 13.000 Euro von seinem Konto abgebucht worden, teilte die Polizei am Vormittag mit. Der Mann gab an, im Vorfeld eventuell einen Anhang einer Mail geöffnet zu haben.

Ein 13-Jähriger aus Rinteln wurde von einer Rechnung in Höhe von 280 Euro von einem Inkassounternehmen überrascht. Das Geld sei für einen Online-Flirtkurs, zu dem er sich nach eigenen Aussagen jedoch nie angemeldet hat. Außerdem haben sich unbekannte Täter Zugang zu dem Kryptowährungs-Konto eines 68-Jährigen verschafft und sich Guthaben im Wert von 180 Euro selbst überwiesen.

Die Polizei empfiehlt in solchen Fällen, immer die Rechnungen genau zu prüfen und etwa die Inkassounternehmen mit Listen bekannter Unternehmen aus dem Internet abzugleichen. Zusätzlich sollten nur Mail-Anhänge und Links von vertrauenswürdigen Absendern geöffnet werden. Stellt man fest, dass jemand Zugriff auf die eigenen Bankkonten hat, sollte man sofort sein Konto per Telefon sperren lassen.