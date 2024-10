Mitten in der Nacht fängt ein Mehrfamilienhaus in Welzow Feuer. Der Brand ist nun unter Kontrolle - doch der Einsatz gestaltete sich schwierig.

In Welzow steht seit den frühen Morgenstunden ein Mehrfamilienhaus in Flammen. (Symbolbild)

Welzow - Mehrere Stunden kämpfte die Feuerwehr in Welzow (Landkreis Spree-Neiße) gegen einen Brand in einem Mehrfamilienhaus. Seit dem Vormittag sei das Feuer unter Kontrolle, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Es gebe bislang keine Verletzten. Zudem scheine es so, als ob alle Bewohner der drei Mietparteien das Haus bereits verlassen hätten. Derzeit dauern die Nachlöscharbeiten noch an. Wann der Einsatz beendet werden kann, ist bislang unklar.

Die Löscharbeiten gestalteten sich schwierig, betonte der Sprecher. Der brennende Dachstuhl war mit Wellblech abgedeckt, das den Einsatzkräften den Zugang zum Brandherd versperrte. Eine Privatfirma wurde beauftragt, das Dach mithilfe eines Baggers abzutragen, um anschließend den Brand besser bekämpfen zu können.