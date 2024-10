In einem Mehrfamilienhaus im Landkreis Zwickau bricht in der Nacht ein Feuer aus. Ein Mann und ein Kind kommen ins Krankenhaus.

Ein sechsjähriges Kind und ein Mann kamen nach einem Brand in Kirchberg in ein Krankenhaus.

Kirchberg - In einem Mehrfamilienhaus in Kirchberg (Landkreis Zwickau) ist am frühen Morgen ein Feuer ausgebrochen. Ein sechsjähriges Kind und ein Mann aus dem Haus, 36 Jahre alt, kamen zur Beobachtung in ein Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Weitere Verletzte waren demnach zunächst nicht bekannt. Das Feuer breitete sich den Angaben zufolge über einen Balkon und das Dachgeschoss aus. Die Ursache für den Brand war zunächst nicht bekannt. Die Beamten schätzen den Sachschaden auf rund 200 000 Euro.