Meiste Tore in der Box: Hertha-Trainer setzt auf Statistik

Berlin - Trainer Sandro Schwarz will die Offensivabteilung von Fußball-Bundesligist Hertha BSC noch stärker auf den Abschluss fokussieren. „Statistisch fallen die meisten Tore in der Box“, sagte der 43-Jährige im Hinblick auf das Heimspiel gegen Borussia Dortmund am Samstag (15.30 Uhr/Sky), „wir müssen Abschluss und Präzision ansprechen und im Training ebenso umsetzen wie dann am Samstag im Spiel.“ Hertha liegt nach drei Spieltagen mit einem Punkt auf dem Relegationsplatz.

Nach den Hauptaspekten Offensivspiel und Spielaufbau setzt Schwarz seinen Schwerpunkt am Dienstag auf das Spiel gegen den Ball, ab Mittwoch geht der Fokus dann gezielt auf den BVB. Dabei erwartet der Trainer keinen besonders motivierten Gegner, der am vergangenen Samstag eine 2:0-Führung gegen Werder Bremen ab der 89. Minute aus der Hand gegeben hatte.

„Unabhängig vom Ergebnis erwarte ich einen motivierten Gegner. Ich habe nicht das Gefühl, dass sie durch das 2:3 motivierter sind“, sagte Schwarz, der zudem nicht allzu sehr auf die Westfalen blicken möchte, „wir bleiben bei uns. Das ist wichtig und nicht, dass wir uns Gedanken darüber machen, wie die Gemütslage beim BVB ist.“