Berlin - Die Fußballerinnen von Union Berlin haben sich den Titel in der Regionalliga Nordost und damit auch den Einzug in die Aufstiegsspiele zur 2. Bundesliga gesichert. Die Mannschaft von Trainerin Ailien Poese gewann am Sonntag bei Turbine Potsdam II 7:1 (4:1) und kann nicht mehr von der Tabellenspitze verdrängt werden.

In den Aufstiegsspielen treffen die Köpenickerinnen am 9. und 16. Juni auf die Vertreterinnen der Regionalliga Nord. Dort liegt der SV Henstedt-Ulzburg vorn. Die Berlinerinnen haben im Hinspiel Heimrecht.

Union hat sein Engagement im Frauen-Bereich in den letzten Jahren deutlich verstärkt und professionalisiert. Die Eisernen dominierten die Liga in dieser Spielzeit. Alle 20 bisherigen Spiele wurden gewonnen. Das Torverhältnis liegt bei plus 129. Auch das ambitionierte und finanzstarke Projekt von Viktoria Berlin, das letztes Jahr den Titel holte, aber in den Aufstiegsspielen scheiterte, war in dieser Saison ohne Chance.