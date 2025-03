Melsungen weist Rekordmeister Kiel in die Schranken

Kassel - Die MT Melsungen hat das Topspiel in der Handball-Bundesliga gewonnen. Die Nordhessen siegten im Heimspiel gegen Rekordmeister THW Kiel mit 27:22 (11:12) und wahrten so ihre Titelchancen. Für die Norddeutschen war die zweite Auswärtsniederlage in Serie im Kampf um die Champions-League-Plätze ein bitterer Rückschlag.

Im vierten Aufeinandertreffen der beiden Clubs in dieser Spielzeit hatten die Kieler den besseren Start und führten zwischenzeitlich 11:7 (20.). Die Gastgeber blieben dank der Paraden ihres Torhüters Nebojsa Simic aber in Reichweite. In den letzten elf Minuten der ersten Hälfte gelangen dem THW nur zwei Treffer.

MT-Schlussmann Morawski wehrt zwei Siebenmeter ab

Nach dem Seitenwechsel sorgte Jonathan Svensson beim 13:13 (33.) erstmals wieder für den Melsunger Ausgleich. Dainis Kristopans brachte die MT 17:16 (41.) in Führung. Beim 23:20 (56.) durch Elvar Örn Jonsson, der nach einer längeren Verletzungspause sein Comeback feierte, hatten die Nordhessen dann die Vorentscheidung geschafft. Wichtig waren auch die gehaltenen Siebenmeter von Adam Morawski gegen die KiIeler Bence Imre und Lukas Zerbe.

Bester Werfer der Gastgeber, die damit in dieser Saison in eigener Halle weiterhin ungeschlagen bleiben, war Jonsson mit sechs Treffern. Für die Schleswig-Holsteiner war Imre ebenfalls sechsmal erfolgreich.