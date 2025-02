In Berlin wird ein Mensch von einer Straßenbahn erfasst und schwer verletzt. Die Polizei ermittelt, wie es dazu kommen konnte.

Mensch am Berliner Hauptbahnhof von Tram erfasst

Am Hauptbahnhof Berlin wurde ein Mensch von einer Tram erfasst und schwer verletzt. (Symbolbild)

Berlin - Am Berliner Hauptbahnhof ist am Vormittag ein Mensch von einer Straßenbahn erfasst worden. Das Opfer sei mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert worden, sei jedoch ansprechbar, sagte ein Polizeisprecher. Laut „B.Z.“ ereignete sich der Unfall am Europaplatz mit der Linie M10, die aus bisher ungeklärten Gründen mit einer Frau kollidiert sein soll.