Berlin - Bei einem Messerangriff an einer U-Bahnstation in Berlin ist am Mittwochabend ein Mensch verletzt worden. Die Person sei nach dem Vorfall im Stadtteil Kreuzberg zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei in der Nacht zu Donnerstag mit. Wie schwer die Verletzungen sind, konnte ein Sprecher auf Nachfrage nicht sagen.