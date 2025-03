Möglicherweise zum Übernachten legte sich ein Mensch in Berlin in einen großen Container mit Abfall zum Recyclen. Morgens fuhr der Müllwagen vor, beim Entladen kam es zu einem Unfall.

Berlin - Ein Mensch, der in Berlin in einem großen Müllcontainer offenbar übernachtet hatte, ist beim Entladen des Containers gestorben. Er wurde am Morgen in der Öffnung des Müllwagens eingeklemmt, wie ein Sprecher der Feuerwehr sagte. Gegen 6.50 Uhr alarmierte Feuerwehrleute konnten nur noch seinen Tod feststellen.

Um zu dem eingeklemmten Menschen zu gelangen, mussten sie von außen Löcher in das Müllfahrzeug schneiden. Die genauen Umstände des Unfalls in der Rosenstraße in Berlin-Mitte und die Identität des Toten waren zunächst noch nicht bekannt.